«Зенит» сыграет против «Лейпцига» в лазурном, немецкая команда выйдет на поле в бело-красном
10:55
«Зенит» сыграет в лазурной форме в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига», информирует официальный Twitter питерцев.
Матч группы G начнется в 20.55 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Соперник — в бело-красном. pic.twitter.com/XBYEQDBPiP— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 5, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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