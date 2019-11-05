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«Зенит» сыграет против «Лейпцига» в лазурном, немецкая команда выйдет на поле в бело-красном

10:55
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«Зенит» сыграет в лазурной форме в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига», информирует официальный Twitter питерцев.

Матч группы G начнется в 20.55 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Зенит — РБ Лейпциг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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