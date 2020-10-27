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«Зенит» сообщил о результатах обследования Малкома и Азмуна

21:45
Малком и Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Малком и Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Малком получил повреждение боковой связки колена, а у форварда питерцев Сердара Азмуна — ангина, сообщает пресс-служба клуба.

Малком прилетел с командой на дополнительную консультацию в Германию, которая подтвердила диагноз медицинского штаба сине-бело-голубых, — игрок получил повреждение боковой связки колена. 23-летний бразилец будет восстанавливаться на протяжении двух-трех недель

У Сердара Азмуна диагностирована ангина, футболист приступит к индивидуальным тренировкам по поддержанию формы в ближайшее время.

«Зенит» матч 2-го тура Лиги чемпионов проведет в Дортмунде против местной «Боруссии» в среду, 28 октября. Начало — в 23.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-10-27-malkom-proshel-konsultatsiyu-v-germanii-azmun-budet-trenirovatsya-individualno.htm

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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