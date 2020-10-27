«Зенит» сообщил о результатах обследования Малкома и Азмуна

Полузащитник «Зенита» Малком получил повреждение боковой связки колена, а у форварда питерцев Сердара Азмуна — ангина, сообщает пресс-служба клуба.

Малком прилетел с командой на дополнительную консультацию в Германию, которая подтвердила диагноз медицинского штаба сине-бело-голубых, — игрок получил повреждение боковой связки колена. 23-летний бразилец будет восстанавливаться на протяжении двух-трех недель

У Сердара Азмуна диагностирована ангина, футболист приступит к индивидуальным тренировкам по поддержанию формы в ближайшее время.

«Зенит» матч 2-го тура Лиги чемпионов проведет в Дортмунде против местной «Боруссии» в среду, 28 октября. Начало — в 23.00 (мск).