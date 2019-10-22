«Зенит» прибыл в Германию на матч с «Лейпцигом»
15:38
«Зенит» прилетел в Германию, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига».
На месте! #РБЛейпцигЗенит pic.twitter.com/Bm6gW66Opc— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 22, 2019
Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени.
Danke! pic.twitter.com/NpZdgcQFGv— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 22, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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