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«Зенит» прибыл в Германию на матч с «Лейпцигом»

15:38
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«Зенит» прилетел в Германию, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени.

РБ Лейпциг — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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