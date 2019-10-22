«Зенит» прибыл в Германию на матч с «Лейпцигом»

«Зенит» прилетел в Германию, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Матч «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени.