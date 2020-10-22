Миранчук прокомментировал свой дебют за «Аталанту» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился эмоциями после дебюта за клуб. 25-летний россиянин вышел на поле в матче группового раунда Лиги чемпионов с «Мидтьюлланом» (4:0) и забил гол на 89-й минуте встречи.

«Здорово вернуться в игру. Спасибо за поддержку. Продолжаем работать», — написал Миранчук в Instagram.

В текущем сезоне хавбек провел одну игру за клуб из Бергамо и забил один мяч.