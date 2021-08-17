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Заваров считает, что у Головина не будет проблем при въезде на территорию Украины

19:25
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не столкнется с проблемами при въезде на территорию Украины, считает бывший тренер сборной Украины Александр Заваров. Монегаскам предстоит сыграть с «Шахтером» в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов. Украинский клуб примет соперников в Харькове.

«В Украине сейчас тишина, — цитирует Заварова РБК 17 августа. — Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол.

Тот же Головин может спокойно приехать в Украину. Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду «Монако» в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли».

При этом, по мнению тренера, спорт стал частью большой политики.

«Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта», — сказал он.

Первый матч «Монако» — «Шахтер» состоится сегодня, 17 августа. Ответная игра пройдет 25 августа. Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

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Евгений Петров все материалы автора

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