Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Монако» — «Шахтер» Д: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

20:00
Александр Головин. Фото Instagram
Александр Головин. Фото Instagram
Теги:

17 августа в Монако одноименная команда проведет первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера». Встреча начнется в 22.00 (мск).

По информации «СЭ», российский полузащитник «Монако» Александр Головин сможет принять участие во встрече с донецкой командой. В предыдущем раунде монегаски победили чешскую «Спарту» (5:1 — общий счет).

«Шахтер» в 3-м отборочном раунде ЛЧ оказался сильнее «Генка» (4:2) по итогам двух матчей.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Монако» — «Шахтер» Д можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Монако — Шахтер Д

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Силы вице-президента Афганистана начали бои с талибами
Погибшая в ДТП с байкером в Москве была на 8-м месяце беременности
«В одну воду дважды» вошли дольщики долгостроя под Петербургом
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд