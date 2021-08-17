17 августа в Монако одноименная команда проведет первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера». Встреча начнется в 22.00 (мск).

По информации «СЭ», российский полузащитник «Монако» Александр Головин сможет принять участие во встрече с донецкой командой. В предыдущем раунде монегаски победили чешскую «Спарту» (5:1 — общий счет).

«Шахтер» в 3-м отборочном раунде ЛЧ оказался сильнее «Генка» (4:2) по итогам двух матчей.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Монако» — «Шахтер» Д можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».