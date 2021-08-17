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Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Шахтером»

12:41
Александр Головин. Фото ФК "Монако"
Александр Головин. Фото ФК &quot;Монако&quot;
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Полузащитник Александр Головин попал в список игроков, заявленных на первый матч плей-офф Лиги чемпионов с донецким «Шахтером».

Сообщалось, что футболист может пропустить игру из-за повреждения, полученного в матче чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:1) и его участие в игре с «Шахтером» было под вопросом.

Матч «Монако» — «Шахтер» пройдет сегодня, 17 августа, на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 22.00 мск.

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Виктория Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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