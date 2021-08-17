Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Шахтером»

Полузащитник Александр Головин попал в список игроков, заявленных на первый матч плей-офф Лиги чемпионов с донецким «Шахтером».

Сообщалось, что футболист может пропустить игру из-за повреждения, полученного в матче чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:1) и его участие в игре с «Шахтером» было под вопросом.

Матч «Монако» — «Шахтер» пройдет сегодня, 17 августа, на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 22.00 мск.