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4 сентября, 14:12

Икарди не попал в заявку «ПСЖ» на групповой турнир Лиги чемпионов

Мария Гусева
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди не попал в заявку команды для участия в групповом турнире Лиги чемпионов.

В начале сентября сообщалось, что Икарди может перейти в «Галатасарай» или «Бешикташ» на правах аренды. Трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.

В нынешнем сезоне Икарди не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего игрока в 22 миллиона евро.

«ПСЖ» в первом матче группового турнира Лиги чемпионов примет «Ювентус». Встреча пройдет во вторник, 6 сентября.

Мауро Икарди
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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