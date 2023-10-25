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25 октября, 22:20

Защитник «Порту» Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Порту» Пепе вышел в стартовом составе команды на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против бельгийского клуба «Антверпен».

Как сообщает Opta, португалец стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира — 40 лет и 241 день. Он превзошел рекорд Алессандро Костакурты (2006) и Дэвида Уэйра (2010), которые играли в ЛЧ в возрасте 40 лет и 211 дней.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа H
25 окт, 22:00. Bosuilstadion (Антверпен)
Антверпен
1:4
Порту

Пепе Феррейра (Пепе)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
ФК Порту
1
8
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