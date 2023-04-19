Защитник «Милана» Томори: «Мы заслужили выход в полуфинал Лиги чемпионов»

Защитник «Милана» Фикайо Томори прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Помимо концовки, когда мы пропустили, мы контролировали игру, — цитирует BT Sport Томори. — Думаю, мы заслужили выход в полуфинал. В контратаке мы выглядели опасно. Я действительно счастлив. Теперь мы можем немного отдохнуть и посмотреть игру «Интера» против «Бенфики». Многие люди списали нас со счетов после жеребьевки четвертьфинала. Конечно, сейчас у нас прибавилось уверенности. В последнее время мы играем хорошо. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе».

Миланская команда вышла в полуфинал, так как в первой встрече выиграла со счетом 1:0. Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».