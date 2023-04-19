Галлахер — о поражении от «Реала»: «В футболе главное использовать свои шансы, чего мы не сделали»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Я чувствую, что мы играли хорошо, у нас было много моментов, — цитирует BT Sport Галлахера. — Но в футболе главное использовать свои шансы, чего мы не сделали сегодня. Конечно, мы разочарованы. Мы ошиблись пару раз, и «Реал» смог поймать нас. Мы настраиваемся на каждую игру. Я чувствую, что этот матч был в некотором роде положительным».

В первом матче мадридцы одержали победу на «Сантьяго Бернабеу» (2:0) и по итогам двух встреч (4:0) вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Соперник «Реала» по полуфиналу станет известен после того, как завершится матч «Бавария» — «Манчестер Сити».