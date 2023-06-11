Стоунс — о победе «Сити» в ЛЧ: «Приятно быть частью этой команды и творить историю»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Это то, чего нам не хватало. Я очень рад. Приятно быть частью этой команды и творить историю. Мы всего лишь вторая [английская] команда, которая сделала требл. Обе команды — особенные для своих эпох. Мы установили высокую планку. После этого сезона… Не могу выразить это словами. В финале я играл больше на позиции «восьмерки», что мне понравилось. Не думаю, что я лучший на этой позиции, но выложился по полной. Ключевой момент матча? Спасения Эдерсона в концовке.

Как буду праздновать победу? Понятия не имею. Кажется, у меня тест на допинг, так что это отличное начало моей ночи!» — приводит слова Стоунса ВВС.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.