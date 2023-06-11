Де Брейне о победе в Лиге чемпионов: «Ман Сити» так долго работал над этим, это потрясающе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Команда была достаточно хороша, так что мы выиграли. Мы так долго работали над этим, это потрясающе. В этом году мы ни разу не проиграли в Лиге чемпионов. Это была не лучшая игра, но сейчас самое время праздновать», — приводит слова де Брейне BT Sport.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — выиграла АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.