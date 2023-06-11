Димарко: «Интер» разочарован тем, что проиграл самый важный матч»

Защитник «Интера» Федерико Димарко подвел итоги финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

«Мы разочарованы тем, что проиграли самую важную игру, и разочарованы тем, что играли на равных с командой, созданной для победы в турнире. К сожалению, мы не забили. Этот финал должен стать отправной точкой, а не конечной точкой того, что «Интер» показал в этом сезоне. Мы действительно разочарованы», — приводит слова Димарко SportMediaset.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — выиграла АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.?