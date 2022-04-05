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Сегодня, 14:58

Защитник «Баварии» Эрнандез считает, что его команде не стоит недооценивать «Вильярреал»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Люка Эрнандез поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«Я следил за «Вильярреалом» в 1/8 финала. Эта команда очень организованно действует в обороне и агрессивна в отборах. Также у «Вильярреала» солидные полузащита и атакующая линия. В общем, не стоит недооценивать соперника, однако мы хотим победить в обоих матчах», — приводит пресс-служба мюнхенцев слова Эрнандеза.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» состоится завтра, 6 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

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