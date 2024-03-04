Захарян пропустит ответный матч Лиги чемпионов с «ПСЖ» из-за мышечного повреждения

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин сообщил «СЭ» о повреждении футболиста.

«У него небольшое повреждение икроножной мышцы после матча с «Севильей». Надеюсь, только эту игру пропустит. Сейчас пока не тренировался, пауза небольшая», — сказал Голубин «СЭ».

Ранее Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедад» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

На матч 27-го тура ла лиги с «Севильей» (2:3) россиянин вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.