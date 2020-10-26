«За 60 минут успеваем развернуть результат в свою пользу». Флик — о нагрузке на игроков «Баварии»
14:41
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем Лиги чемпионов против «Локомотива» (27 октября, Москва) рассказал о состоянии команды перед предстоящей встречей.
— Во время паузы на матчи сборных неделю дали отдохнуть, потом приступили к работе. Сейчас в хорошей форме. Понятно, что у нас большая нагрузка, но на 60 минут футболистов должно хватать, за это время мы успеваем уже развернуть результат в свою пользу. Плюс есть ротация.
— Кто не полетел в Москву?
— Все в строю. Дэйвис в последнем туре получил травму, он остался в Мюнхене, все остальные полетели. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур