Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем Лиги чемпионов против «Локомотива» (27 октября, Москва) рассказал о состоянии команды перед предстоящей встречей.

— Во время паузы на матчи сборных неделю дали отдохнуть, потом приступили к работе. Сейчас в хорошей форме. Понятно, что у нас большая нагрузка, но на 60 минут футболистов должно хватать, за это время мы успеваем уже развернуть результат в свою пользу. Плюс есть ротация.

— Кто не полетел в Москву?

— Все в строю. Дэйвис в последнем туре получил травму, он остался в Мюнхене, все остальные полетели. (Константин Алексеев)