«Зенит» уступил «Ювентусу» в Юношеской лиге УЕФА
В матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА «Ювентус» победил «Зенит» (4:2).
За команду Константина Зырянова голы забили Аким Белохонов и Кирилл Хвастухин.
Сине-бело-голубые остались на третьем месте в группе — 3 очка после 4 туров. «Ювентус» с 10 очками занимает первое место. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.
Юношеская лига УЕФА
Группа Н
4-й тур
«Ювентус» U 19 (Италия) — «Зенит» U 19 (Россия) — 4:2 (3:0)
Голы: Айлинг-Джуниор, 16, с пенальти, Мулацци, 31, Чибозо, 44, Стрейдонк, 84 — Белохонов, 61, Хвастухин, 87
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