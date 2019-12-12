«Ювентус» в гостях обыграл «Байер»

«Ювентус» обыграл «Байер» (2:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый мяч в этой игре забил форвард гостей Криштиану Роналду. Удвоил счет Гонсало Игуаин. «Ювентус» набрал 16 очков и выиграл группу. «Байер» на третьем месте — шесть очков. Немецкий клуб выступит в 1/16 финала Лиги чемпионов.

Вместе с «Ювентусом» в плей-офф пробился «Атлетико» — 10 очков и второе место. «Локомотив» с тремя очками на последней позиции.

Лига чемпионов. Группа D

«Байер» (Германия) — «Ювентус» (Италия) — 0:2 (0:0)

«Байер»: Храдецки, Л.Бендер, Драгович, С.Бендер, Синкгравен, Беллараби (Бэйли, 66), Демирбай (Баумгартлингер, 65), Арангис, Диаби, Хаверц, Аларио (Фолланд, 82).

«Ювентус»: Буффон, Данилу, Мерих Демирал, Ругани, Де Шильо, Куадрадо (Мураторе, 90+3), Пьянич, Бернардески (Дибала, 66), Рабьо (Матюиди, 85), Игуаин, Криштиану Роналду.

Судья: Бастьен (Франция).

11 декабря. Леверкузен. Стадион «БайАрена».