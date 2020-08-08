Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри — о вылете команды из Лиги чемпионов. «Бьяконери» обыграли «Лион» (2:1) в ответном матче 1/8 финала, но французская команда прошла дальше по голам на выезде (общий счет — 2:2).

— Мы вылетели из турнира, в котором выиграли 6 из 8 матчей, один проиграли и один сыграли вничью, — цитирует Goal.com Сарри. — Это значит, что у нас было бы 19 очков в 8 встречах. Если бы в Лиге чемпионов была турнирная таблица, мы бы занимали первое или второе место. Вместо этого, мы вылетели. Это меня очень расстраивает и дает понять, что «Ювентус» проклят в Лиге чемпионов. Наши футболисты очень старались и бились до конца, вложили все сердце и душу. Если бы не было так горько, я бы ушел со стадиона с улыбкой, потому что «Ювентус» провел хороший матч.

В 1/4 финала «Лион» встретится с «Манчестер Сити».