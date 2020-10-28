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Юрген Клопп: «Все, что происходит с «Ливерпулем» сейчас, напоминает брак — бывает хорошо, бывает плохо»

08:36
Юрген Клопп. Фото AFP
Юрген Клопп. Фото AFP
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — о победе над «Мидтьюлланном» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

— Это был непростой вечер, — приводит BBC слова Клоппа. — Все, что с нами сейчас происходит, похоже на брак: иногда бывают хорошие моменты, а иногда — плохие. Сейчас все не плохо, но сложно. Впрочем, мы победили со счетом 2:0, и это уже прекрасно. Команда должна сплотиться на все сто процентов, парни именно это и сделали после потери Фабинью.

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