Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — о победе над «Мидтьюлланном» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

— Это был непростой вечер, — приводит BBC слова Клоппа. — Все, что с нами сейчас происходит, похоже на брак: иногда бывают хорошие моменты, а иногда — плохие. Сейчас все не плохо, но сложно. Впрочем, мы победили со счетом 2:0, и это уже прекрасно. Команда должна сплотиться на все сто процентов, парни именно это и сделали после потери Фабинью.