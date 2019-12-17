Юрген Клопп: «Вряд ли мистер Симеоне бегает по гостиной и радуется, что получил «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Английской команде предстоит сыграть против «Атлетико».

— Интересная жеребьевка, — цитирует немецкого специалиста официальный сайт «Ливерпуля». — Думал, что нам попадется одна из мадридских команд — так и вышло. У нас только отличные воспоминания об этом городе, но в этот раз нам придётся играть там с «Атлетико. Уже на этой стадии сойдутся четыре или пять пар, достойных финала. Трудные матчи. Вряд ли мистер Симеоне бегает по гостиной и радуется, что получил «Ливерпуль».

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