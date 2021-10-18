Юрген Клопп объяснил свои слова об оборонительном стиле «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико» объяснил свои высказывания об оборонительном стиле игры мадридской команды.

«По-моему, я сказал это после ответной игры, когда был зол и расстроен многими вещами. «Атлетико» показал мировой класс и оборонялся как мог. Именно поэтому я высказался таким образом. С уважением отношусь к тому, что они делают. Но мне нравится другой стиль игры», — приводит Liverpool Echo слова Клоппа.

54-летний немец после поражения от «Атлетико» (2:3 д. в.) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 заявил, что соперник «мог бы играть в настоящий футбол, но сидит в защите и использует контратаки». Первая игра между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Матч «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 19 октября. Начало встречи — в 22.00 (мск).