Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал новость о том, что Неймар пропустит матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» из-за травмы.

«Завтра двум командам нужна победа, — цитирует специалиста официальный Twitter клуба. — «Лейпциг» — атакующая команда. Владение мячом будет иметь большое значение.

Неймара? Для нас здоровье игрока — приоритет. Надеемся, что это вопрос нескольких дней. Мы очень довольны тем, как осваивается Лионель Месси. Он чувствует себя все лучше".

29-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей за парижан и забил один мяч при двух голевых передачах.