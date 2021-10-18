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Маурисио Почеттино: «Здоровье Неймара — приоритет для нас»

17:44
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал новость о том, что Неймар пропустит матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» из-за травмы.

«Завтра двум командам нужна победа, — цитирует специалиста официальный Twitter клуба. — «Лейпциг» — атакующая команда. Владение мячом будет иметь большое значение.

Неймара? Для нас здоровье игрока — приоритет. Надеемся, что это вопрос нескольких дней. Мы очень довольны тем, как осваивается Лионель Месси. Он чувствует себя все лучше".

29-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей за парижан и забил один мяч при двух голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры