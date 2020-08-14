Юлиан Нагельсманн: «У «Атлетико» было мало моментов, мы создали больше»

Главный тренер «Лейпцига»? Юлиан Нагельсманн подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1).

— Нам не удалось создать много моментов в первом тайме, но мы очень хорошо защищались, — цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА. — Против «Атлетико» у вас не будет слишком много возможностей в третьей зоне. Сегодня решающую роль сыграла наша атакующая игра. У «Атлетико» было мало моментов, мы создали больше.

Это нормально, что вам хочется большего, когда вы проходите в следующий раунд. Сегодня мы счастливы, а завтра начнем думать о «ПСЖ». Это будет еще одна сложная игра, но у нас будет план на нее.