Юлиан Нагельсманн: «Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итог матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— Мы заслуженно победили. Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны. У нас было много времени, местами этим не очень воспользовались, торопились. Создали два-три зороших шанса. Забили перед паузой. Когда забили второй гол, матч был закончен.

— Вы рассматривали вариант, при котором «Зенит» будет играть в пять защитников и сознательно отдаст вам мяч? Удивило ли вас это?

— Мы готовили команду в первом матче на схему с тремя центральными, сейчас был идентичный план. Но мы готовились и к 4-4-2 со стороны «Зенита». Когда увидели Осорио в основе, было понятно, что соперники будут действовать в три защитника, хотя мы больше рассчитывали на четыре.

— Почему Вернер не попал в основу?

— Он не чувствовал себя на сто процентов готовым и не мог играть с первых минут. (Гоша Чернов)

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