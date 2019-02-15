Юго Ллорис - о разгроме "Боруссии": "Ничто еще не закончено"

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис считает, что команде нельзя расслабляться после победы над дортмундской "Боруссией" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0). Ответная игра состоится 5 марта.

- Мы можем гордиться нашим выступлением, но еще ничто не закончено, - цитирует официальный сайт "Тоттенхэма" Ллориса. - Впереди еще одна игра, а в футболе никогда нельзя быть уверенным.

С таким же менталитетом и таким же духом мы можем добиться серьезных результатов, но нам нужно быть профессионалами.

Сейчас у нас, возможно, самый сложный период сезона, но мы к этому готовы. Я всегда говорил, что менталитет и дух в команде невероятен, и результаты говорят сами за себя.