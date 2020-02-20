Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии» (4:1).

— Мы подготовились к этой игре так же, как мы всегда это делаем, отлично провели первый тайм, не позволив им практически ничего, — цитирует Иличича Sky Sport Italia . — Жаль, что мы пропустили гол, но «Валенсия» — сильная команда, мы заставили их плохо играть.