Вячеслав Караваев: «Зениту» нужно было играть чуть поактивнее, поотважнее»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал итог матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4).
«Обидно проигрывать, — сказал Караваев. — Наверное, в первую очередь не удалось высоко прессинговать. Чуть поактивнее, поотважнее играть надо было, это ключевые моменты».
В составе «Юве» дубль сделал Пауло Дибала. Также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората. У гостей отличился Сердар Азмун, а Леонардо Бонуччи забил в свои ворота.
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