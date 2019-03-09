"Вы стали посмешищем для Европы". Фанаты "ПСЖ" обратились к игрокам

Крупная группировка ультрас "ПСЖ" CUP выразила недовольство игрой команды. Свой гнев фанаты выразили в письме после вылета парижан из Лиги чемпионов от "Манчестер Юнайтед".

– Вы нам показали, что такое стыд и презрение. Спустя почти два года после худшего унижения, которому подверглись болельщики "ПСЖ", вы снова стали посмешищем для Европы, – приводит Le Figaro слова письма. – Вы не выполнили миссию. Мы ждали большего уважения и самоотдачи, большего профессионализма и амбиций от тех, кто обязан защищать цвета команды. Мы больше не примем то, как вы представляете наши цвета. В этом нет ни ценностей, ни чести. Обзаведитесь яйцами или убирайтесь.