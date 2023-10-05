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Пиоли: «Милану» не хватало эффективности у чужих ворот в матче с «Боруссией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Стефано Пиоли.
Фото Reuters

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с дортмундской «Боруссией» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы играли не слишком технично. Не хватало эффективности у чужих ворот. Жаль, мы хотели победить. Это был настоящий еврокубковый матч, с множеством ярких моментов. Мы стараемся воплотить свои идеи в игру, в Европе темп игры высокий. У Дортмунда сильная команда, но мы неплохо справились с задачей», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

«Милан» с 2 очками занимает 2-е место в группе F. «Боруссия» идет последней (1 очко).

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039109--dortmund-vs-milan/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
Стефано Пиоли
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