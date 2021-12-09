Матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал» состоится в четверг, 9 декабря. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

УЕФА назначил такое время, чтобы матч не пересекался с играми Лиги Европы и Лиги конференций. При этом «Аталанта» хотела провести матч в более позднее время, чтобы все болельщики смогли попасть на стадион.

Матч должен был состояться 8 декабря, но был перенесен из-за снегопада в Бергамо. «Вильярреал» с семью очками идет вторым в группе. У «Аталанты» шесть очков и третье место.