Определено время начала матча «Аталанта» — «Вильярреал»
01:14
Матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал» состоится в четверг, 9 декабря. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.
УЕФА назначил такое время, чтобы матч не пересекался с играми Лиги Европы и Лиги конференций. При этом «Аталанта» хотела провести матч в более позднее время, чтобы все болельщики смогли попасть на стадион.
Матч должен был состояться 8 декабря, но был перенесен из-за снегопада в Бергамо. «Вильярреал» с семью очками идет вторым в группе. У «Аталанты» шесть очков и третье место.
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