«Во втором тайме у «Интера» не было ни одного момента». Каштру — о ничьей с «Интером»
23:19
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал ничью в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).
«Я до матча акцентировал внимание: не надо играть в индивидуальный футбол, с «Интером» можно сражаться лишь командно. В первом тайме у соперника было большое преимущество, но после перерыва у «Интера» не было ни одного момента. Что дальше? Мы идем к цели, четыре очка после двух туров — отличный результат, однако все самое важное впереди», — сказал Каштру в эфире украинского телеканала «Футбол 1».
После двух туров у дончан четыре набранных очка и первое место в группе В.
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