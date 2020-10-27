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«Во втором тайме у «Интера» не было ни одного момента». Каштру — о ничьей с «Интером»

23:19
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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал ничью в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).

«Я до матча акцентировал внимание: не надо играть в индивидуальный футбол, с «Интером» можно сражаться лишь командно. В первом тайме у соперника было большое преимущество, но после перерыва у «Интера» не было ни одного момента. Что дальше? Мы идем к цели, четыре очка после двух туров — отличный результат, однако все самое важное впереди», — сказал Каштру в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

После двух туров у дончан четыре набранных очка и первое место в группе В.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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