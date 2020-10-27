Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал ничью в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).

«Я до матча акцентировал внимание: не надо играть в индивидуальный футбол, с «Интером» можно сражаться лишь командно. В первом тайме у соперника было большое преимущество, но после перерыва у «Интера» не было ни одного момента. Что дальше? Мы идем к цели, четыре очка после двух туров — отличный результат, однако все самое важное впереди», — сказал Каштру в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

После двух туров у дончан четыре набранных очка и первое место в группе В.