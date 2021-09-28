Властимил Петржела предсказал счет матча «Зенита» с «Мальме»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальме».

«Очень верю в завтрашнюю победу питерцев. Будет сложный матч, «Мальме» — крепкая команда, играющая в быстрый европейский футбол. Думаю, что «Зенит» выиграет с минимальным счетом». Если питерцы хотят занять третье место в группе, то в матчах с «Мальме» необходимо набирать 6 очков. Рассчитывать на выход в плей-офф Лиги чемпионов сложновато. «Ювентус» и «Челси» не оставят много шансов, но в Лигу Европы нужно попадать обязательно", — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится завтра, 29 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.