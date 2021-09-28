Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Властимил Петржела предсказал счет матча «Зенита» с «Мальме»

18:20
Теги:

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальме».

«Очень верю в завтрашнюю победу питерцев. Будет сложный матч, «Мальме» — крепкая команда, играющая в быстрый европейский футбол. Думаю, что «Зенит» выиграет с минимальным счетом». Если питерцы хотят занять третье место в группе, то в матчах с «Мальме» необходимо набирать 6 очков. Рассчитывать на выход в плей-офф Лиги чемпионов сложновато. «Ювентус» и «Челси» не оставят много шансов, но в Лигу Европы нужно попадать обязательно", — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится завтра, 29 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Кто такой Жамнов? Забивал пять голов в одной игре, был капитаном клуба НХЛ
Мостовой — о Соболеве: «Получил контракт, деньги: люди перестают играть через не могу»
Милохин уронил Медведеву во время первого проката на шоу «Ледниковый период»
Каменский рассказал, почему Жамнов стал главным тренером сборной, а не Знарок
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры