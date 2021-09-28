Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальме».

«Не стоит недооценивать шведскую команду. Мне кажется, что «Мальме» такого же плана, как и «Брюгге», который, как мы помним по прошлому сезону, переиграл «Зенит» в двух играх. Безусловно, я считаю «Зенит» фаворитом этой встречи, но в любом случае к этому матчу надо подойти в таком же настроении, как и к матчу с «Челси», где «Зенит» показал вполне симпатичную и достойную игру на фоне такого грозного соперника.

«Мальме» же в своем чемпионате идет на втором месте и вполне может претендовать на чемпионство. Они боевитая команда, которая к тому же после разгромного поражения от «Ювентуса» захочет зацепиться за шанс остаться в еврокубках. Шведы играют в агрессивный и атакующий футбол. Надо отнестись к ним осторожно, если «Зениту» удастся навязать свою игру, то результат с большой долей вероятности может сложиться в нашу пользу", — сказал Малафеев «СЭ».

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени.