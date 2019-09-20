Ведран Чорлука: «Локомотив» на первом месте в группе. Дай Бог, так все и останется»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью «Известиям» признался, что команда пока не думает об игре с «Атлетико» во 2-м туре Лиги Европы. В среду красно-зеленые переиграли «Байер»? и вышли на первое место в своей группе.

— Какие впечатления от столь важной победы?

— Конечно, самые хорошие эмоции. Мы выиграли очень важный матч. Но надо понимать, что это только первая встреча в групповом турнире Лиги чемпионов, и надо продолжать в том же духе.

— Ничья ваших соперников по группе «Ювентуса» и «Атлетико» (2:2) — хороший результат для «Локомотива»?

— Думаю, да. Очень приятно, что после первого тура мы находимся на первом месте в группе. Дай Бог, так все и останется.

— Можно сказать, что «Локомотив» добился этой победы за счет того опыта, который был приобретен год назад? В концовке вы не бежали всей командой в контратаки, а пытались держать мяч...

— Думаю, у нас просто было правильное тактическое расположение. Тренерский штаб хорошо подготовил нас к матчу. Наш план на игру с «Байером» сработал.

— Следующий матч в ЛЧ против «Атлетико». Что думаете об этом противостоянии?

— Честно, сейчас об этом вообще не думаю. Впереди у нас игра в чемпионате России против «Оренбурга», которая состоится уже в воскресенье.

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