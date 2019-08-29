Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал «СЭ» результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Московская команда сыграет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

— Группа сложная, приемлемая. Дает шансы поквитаться за прошлое. Посмотрим, — сказал Кикнадзе.

— Самый сложный соперник?

— Группа ровная достаточно, но это не значит, что с кем-то нельзя играть.

— Кто главная звезда этой группы — Роналду или молодой Жоау Фелкис?

— На поле все определится. Что сейчас гадать, турнир начнется через три недели.

— Предполагали, что будет такая сложна жеребьевка?

— Она не сложная, но и не легкая. Наивно было предполагать, что в Лиге чемпионов нас ждет легкая прогулка. Нам достались хорошие, крепкие, замечательные соперники, которые уже учили нас жизни, совсем недавно (весной 2018 года «Атлетико» дважды победил «Локомотив» в 1/8 финала Лиги Европы — 3:0, 5:1. — Прим. «СЭ»). Но есть прекрасная возможность доказать, что за эти годы мы чему-то научились. Считаю, что наша команда готова к Лиге чемпионов и многое может сделать. (Александр Бобров)

Итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов