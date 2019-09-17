«Валенсия» в гостях обыграла «Челси». Черышев был заменен в конце матча

«Челси» дома проиграл «Валенсии» (0:1) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Единственный мяч на 74-й минуте встречи забил форвард Родриго.

«Челси» мог сравнять счет в концовке игры. На 88-й минуте матча хавбек англичан Росс Баркли не смог реализовать 11-метровый удар.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел в старте «Валенсии» и был заменен на 2-й компенсированной минуте встречи, вместо него на поле вышел защитник Муктар Диакаби.

Лига чемпионов

Группа H

«Челси» (Англия) — «Валенсия» (Испания) — 0:1 (0:0)

Гол: Родриго, 74.

Нереализованный пенальти: Баркли, 88 (штанга)

«Челси» (Англия): Аррисабалага, Зума (Жиру, 73), Кристенсен, Томори, Аспиликуэта, Жоржинью, Ковачич (Баркли, 80), Виллиан, Маунт (Педро, 16), Алонсо, Абрахам.

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Коклен, Парехо, Кондогбья, Черышев (Диакаби, 90+2), Гамейро (Гомес, 70), Родриго (Ли Кан Ин, 90).

Предупреждения: Коклен, 9. Жоржинью, 33. Жиру, 90.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

17 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

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