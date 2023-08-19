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Сегодня, 18:52

В УЕФА опровергли возможность участия в Лиге чемпионов клуба из Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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В УЕФА опровергли информацию о возможном допуске чемпиона Саудовской Аравии к участию в Лиге чемпионов, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, ряд руководителей заявили, что «никаких обсуждений по этому поводу не было», поскольку включение саудовской команды может испортить отношения с Азиатской конфедерацией (АФК), которая отвечает за Саудовскую профессиональную лигу. Также такой вариант расширение ЛЧ не нравится президенту УЕФА Александеру Чеферину.

16 августа появилась информация, что Союз арабских футбольных ассоциаций (УАФА) хочет, чтобы УЕФА разыграла wild-кард среди клубов чемпионата Саудовской Аравии для участия в Лиге чемпионов.

Помимо этого, идея УАФА заключается в том, чтобы присоединиться к новому формату турнира в сезоне-2024/25, когда ЛЧ будет представлять собой лигу из 36 клубов, вместе привычного группового турнира с 32 командами.

Источник: Foot Mercato
Лига чемпионов УЕФА
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