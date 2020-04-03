В Ливерпуле считают, что игра с «Атлетико» могла ускорить распространение коронавируса

Глава департамента по здравоохранению Ливерпуля Мэтью Эштон считает, что матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» мог спровоцировать всплеск заражения коронавирусом в городе. Игра состоялась 11 марта — в этот день ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

— Было неправильным решение проводить игру, — цитирует The Guardian Эштона. — Понятно, что никто специально не принимал решение, которое навредит. Вероятно, просто эпидемия не воспринималась достаточно серьезно. Мы никогда не узнаем точно, но этот матч мог стать одним из факторов, которые повлияли на эпидемию в Ливерпуле.

В Ливерпуле выявлено почти 400 случаев заражения коронавирусом, всего в Великобритании 34 116 человек заражены.