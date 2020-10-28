Полузащитник «Реала» Каземиру после ничьей с «Боруссией» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:2) отметил, что команда играла на победу. Мадридцам удалось на последних минутах уйти от поражения.

— Мы — «Реал». Мы всегда стараемся победить, каким бы не был матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Каземиру. — Наши соперники два раза вошли в нашу штрафную и дважды забили — это футбол. Мы сражались вплоть до финального свистка. В Лиге чемпионов всегда приходится проходить через такие трудные матчи. Сейчас у нас не лучшее положение в группе, но нужно цепляться за очки при каждой возможности — в конечном счете все они суммируются.