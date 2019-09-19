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«В Лиге чемпионов все по-другому». Главный тренер «Шахтера» — о разгромном поражении от «МанСити»

09:37
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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после поражения от «Манчестер Сити» в первом туре группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что технические ошибки на таком уровне сразу приводят к опасности у своей штрафной.

— Технические ошибки могут быть в любом матче, но, когда они происходят с такими соперниками, все становится намного опаснее, — цитирует пресс-служба УЕФА Каштру. — Возможно, в чемпионате Украины подобная ошибка не приведет к какой-либо опасности у нашей штрафной, а в Лиге чемпионов все по-другому. Важно, что мы оставались собой. Несмотря на все сложности, мы продолжали играть так, как делаем это всегда, несмотря на то, что было тяжело. Старались и делали все, но, к сожалению, не получилось.

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027028/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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