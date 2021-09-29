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В Госдуме призвали российские клубы учиться у молдавского «Шерифа»

10:32
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Поздравляем «Шериф» с победой! Нам надо учиться у молдавских соседей, — сказал Свищев «СЭ». — Команда с достаточно скромным бюджетом обыгрывает монстров футбола. Да, я читал вчера заявление тренера «Реала», но факт остается фактом — можно на морально-волевых вытаскивать такие матчи. Они сейчас вообще идут на первом месте в группе ЛЧ. Маленькая страна, небольшой бюджет, а результат шикарный. Очень надеемся, наши команды сейчас покажут не худшие результаты. У «Зенита» группа непростая, но и сам питерский клуб тоже непростой. Думаю, команда достойна победы».

28&nbsp;сентября. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Шериф&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. В «Шерифе» играют одни иностранцы. Победить «Реал» помогло отсутствие лимита?

Также президент Федерации керлинга России рассказал, стоит ли по примеру чемпионата Молдавии отменить лимит на легионеров в РПЛ. В победном матче против «Реала» за команду из Тирасполя не сыграл ни один молдавский футболист.

«Слышал мнения многих европейских специалистов, что лимит надо отменять. Мои переживания связаны с российскими мальчишками и девчонками, которых родители приводят в спортивные школы для развития потенциала. А если к нам приходят одни бразильские и аргентинские выросшие мальчишки и девчонки, нашим ребятам двигаться некуда. В РПЛ и так очень тяжело пробиться российским футболистам, а с барьером в лице легионеров это еще сильнее усложняет процесс. К этому вопросу надо внимательно отнестись, но мое мнение — лимит должен быть. Понимаю, что меня многие раскритикуют после этого, но моя позиция такова», — добавил Свищев.

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Сергей Федоров все материалы автора

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