Уле Гуннар Сульшер: "Санчес пропустит около 4-6 недель из-за травмы колена"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" заявил, что нападающий Алексис Санчес выбыл на 4-6 недель из-за травмы колена.

30-летний чилийский форвард был заменен на 52-й минуте матча 29-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (3:2). Ранее в СМИ сообщалось, что Санчес получил травму медиальной связки правого колена.

– "МЮ" нужно забить первым, а затем искать шансы пройти дальше, когда разница составляет всего один мяч, то все может произойти. "Манчестеру" надо подготовить хороший план на игру и продемонстрировать это на поле.

Мои подопечные отлично себя показали в гостевых встречах. Мы обыграли "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" на выезде, что дает нам уверенность перед ответным матчем с "ПСЖ".

Алексис Санчес? Он пропустит 4-6 недель из-за травмы колена, – сказал Сульшер на пресс-конференции.

Напомним, что первая встреча между "МЮ" и "ПСЖ" завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.