СМИ: Санчес может пропустить два месяца из-за травмы колена

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, который был заменен на 52-й минуте матча 29-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (3:2), может пропустить 6-8 недель из-за травмы, сообщает The Telegraph.

По информации СМИ, медицинское обследование показало, что у 30-летнего чилийского форварда травма медиальной связки правого колена.

– Мы общались с Санчесом. Он не сможет играть 6-8 недель из-за повреждения. Повреждение медиальной связки – неприятная травма, но не такая сложная, – цитирует физиотерапевта Педро Онате The Telegraph.

В текущем сезоне Санчес сыграл в 23 матчах за "МЮ", забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

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