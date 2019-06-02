02:50 | Футбол — Лига чемпионов

Уинкс считает, что "Тоттенхэм" Должен извлечь уроки из поражения от "Ливерпуля"

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Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс - о матче с "Ливерпулем" (0:2) в финале Лиги чемпионов.

- Мы должны извлечь урок из этого поражения, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. -  Мы хорошо играли эпизодами, атаковали, шли вперед, но не случилось. Честь и хвала "Ливерпулю".

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Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000984/match=2025486/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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