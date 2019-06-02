Уинкс считает, что "Тоттенхэм" Должен извлечь уроки из поражения от "Ливерпуля"

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс - о матче с "Ливерпулем" (0:2) в финале Лиги чемпионов.

- Мы должны извлечь урок из этого поражения, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мы хорошо играли эпизодами, атаковали, шли вперед, но не случилось. Честь и хвала "Ливерпулю".

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