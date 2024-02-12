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12 февраля, 12:51

УЕФА представил мяч для плей-офф и финального матча Лиги чемпионов 2024 года

Виктория Кравченко
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УЕФА представил официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов в этом году.

«Дизайн мяча прославляет Лондон яркой графикой, изображающей двух рыкающих львов, сражающихся среди звезд. Хотя лев является символом богатой истории и культуры Англии, а также ее столицы, но он также олицетворяет храбрость и силу футболистов и величие самого желанного трофея европейского клубного футбола», — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

В 2024 году официальный мяч турнира получил название UCL Pro Ball London.

Пары 1/8 финала: «Порту» — «Арсенал», «Наполи» — «Барселона», «ПСЖ» — «Реал Сосьедад», «Интер» — «Атлетико», ПСВ — «Боруссия» Дортмунд, «Лацио» — «Бавария», «Копенгаген» — «Манчестер Сити», «Лейпциг» — «Реал».

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ-2023/24 пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля на полях «несеяных» команд, ответные — 5, 6, 12 и 13 марта 2024 года.

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

Лига чемпионов УЕФА
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