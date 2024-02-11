Энрике: «Спокойно, «ПСЖ» будет в идеальном состоянии к матчу Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад». Встреча состоится 14 февраля. Он отметил, что чувствуется напряжение.

«Вот уже две недели мы говорим только о Лиге чемпионов по телевизору! Спокойно, спокойно! Команда будет в идеальном состоянии, они готовы», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.

Матч «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23.00 мск.