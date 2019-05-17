УЕФА: Покеттино дисквалифицирован на один матч условно в ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал условно на один матч со сроком действия в течение одного года главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, информирует официальный сайт организации. 47-летний аргентинский специалист не пропустит финальную встречу Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Тоттенхэм" также был оштрафован на 10 тысяч евро за задержку начала первой встречи полуфинала ЛЧ против "Аякса" (0:1). "Шпоры" выплатят УЕФА еще 5 тысяч за выбежавшего болельщика в первом матче четвертьфинала ЛЧ с "Манчестер Сити" (1:0).

Финал ЛЧ "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" пройдет 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано".

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