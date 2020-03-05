УЕФА планирует создать «летнюю Лигу чемпионов»

УЕФА ведет переговоры с американской компанией Relevent Sport по проведению розыгрыша крупного турнира летом 2021 года, сообщает Daily Mail. Предполагается, что на базе Международного кубка чемпионов, который проводится с 2013 года, появится «летняя Лига чемпионов».

УЕФА хочет придать этому турниру официальный статус и соревновательный характер — с квалификацией, группами и стадией плей-офф. Проект соревнований представлен уже ряду клубов АПЛ. Предполагается, что участие примут крупные южноамериканские клубы.

Relevent Sport — организатор Международного кубка чемпионов.